Şehit babasından Vali Eldivan\'a ziyaret

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın babası Atilla Ay ve amcası Aytekin Ay'ı makamında misafir etti.

Vali Eldivan, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının imkanları ile şehit ailelerin yanında olduklarını belirterek, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diledi. - BAYBURT