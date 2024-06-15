Şehit mezarlarına karanfil bıraktılar, şehit aileleri ile bayramlaştılar

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Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon Sülüklü Asri Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutan Vekili İbrahim Afşin Tiryaki, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Genç, duaların ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek tek tek karanfil bıraktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Başkan Genç, şehit yakınlarıyla sohbet etti, onların acılarını paylaştı ve moral verdi.

Başkan Genç, yaptığı açıklamada "Bugün bayramımızın arife günündeyiz. İnşallah yarın itibariyle Cenab-ı Allah nasip ederse mübarek Kurban Bayramı'mızı hem şehrimizde hem ülkemizde ve bütün Müslüman aleminde hep beraber idrak edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın evvela şehrimize, ülkemize, milletimize ve şu anda yüzü gözü bizde olan, masum İslam topraklarındaki kardeşlerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle belediyemizde de halkımızla bayram programımız olacak. Allah nasip ederse bayramımızın ikinci günü vatandaşlarımızla buluşacağız. Büyükşehir Belediyemizin Atapark yerleşkesinde saat 10.00'da düzenleyeceğimiz bayramlaşma törenine bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - TRABZON