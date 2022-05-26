Şehit Muammer Gür, şahadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

1995 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma er Muammer Gür, şehadet yıl dönümü dolayısıyla kabri başında ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği'nin düzenlediği anma programı Şehit Muammer Gür'ün Yukarı Kırzı köyünde bulunan mezarı başında yapıldı.

Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilen anma programında ŞAGDER Başkanı Selami Köksal'ın özgeçmişi hakkında bilgi verdi. Şehit Muammer Gür'ün 1974 doğumlu olduğunu, 1974/3 tertip olarak Diyarbakır ili Silvan ilçesinde askerliğini yaptığı sırada, 25 Mayıs 1995 günü Diyarbakır'ın Lice ilçesi Bekirtepe köyünde bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olduğunu belirten Köksal, şehit Gür'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diledi.

Köksal, anma programına katılan Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy'a, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'e Aile sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Bülent Koçyiğit'e Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hazar Altuntaş'a, İlçe Emniyet Amirliği personellerine, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına, İlçe Müftülüğü personellerine, kurum müdürlerine, katılım sağlayan herkese teşekkür ettiğini kaydetti. - BAYBURT