Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor

18.03.2022 13:41
Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda girilen çatışmada şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Uysal'ın oğlu İlker Uysal'ın babasına olan özlemi aradan geçen 29 yıla rağmen bitmiyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda girilen çatışmada şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Uysal'ın oğlu İlker Uysal'ın babasına olan özlemi aradan geçen 29 yıla rağmen bitmiyor.

Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Uysal, Diyarbakır'ın Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tepe Jandarma Karakolunda karakol komutanı olarak görev yapmakta iken 23 Kasım 1993 tarihinde Ağıllı köyü mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Mehmet Uysal, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı. 29 yıl önce babasını vatan uğruna şehit veren İlker Uysal'ın, babasına olan özlemi o günden bu yana dinmedi. Her fırsatta şehitliğe giderek babasının mezarını ziyaret eden İlker Uysal, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde de hem babasını hem de şehitleri unutmadı. Vatan uğruna canlarını feda eden babası ve şehitler için dua eden İlker Uysal, gurur ve hüznü bir arada yaşadığını ifade etti. Babasının ve tüm şehitlerin birer kahraman olduğunu belirten Uysal, babasına olan özleminin yıllar geçmesine rağmen dinmediğini aksine her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti. İlker Uysal, babasının yokluğunda yetkililer tarafından hatırlanıp aranmalarının kendisini ve annesini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. - KONYA

Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor
Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor
Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor

YORUMLAR
500
Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Mehmet Uysal, Diyarbakır, Bismil, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı
13:43 Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi
13:43 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:32 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:22 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:55:50. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement