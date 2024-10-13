Şehit ve gazi aileleri mevlit programında bir araya geldi

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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) mensupları Eskişehir'de bir kahvaltı ve mevlit programı gerçekleştirdi.

EMŞAV üyeleri son olarak, düzenlenen program çerçevesinde bir araya geldi. Programa birçok şehit ve gazi ailesi katılım sağladı. Misafirlerle sohbet eden EMŞAV İl Başkanı Mehmet Ali Çil, İl Başkanlığı adına ailelere hediyeler ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. - ESKİŞEHİR