Şehit ve gazi ailelerine özel iftar - Son Dakika
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Yerel

Şehit ve gazi ailelerine özel iftar

Şehit ve gazi ailelerine özel iftar

Gölcük Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferinde şehit ve gazi ailelerini bir araya getiren özel bir iftar programı düzenledi.

19.03.2025 11:31  Güncelleme: 11:36
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Gölcük Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferinde şehit ve gazi ailelerini bir araya getiren özel bir iftar programı düzenledi.

Kavaklı Kongre Sarayı'nda düzenlenen iftar programına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, İlçe Jandarma Üst. Teğmen Mahir Sarıdağ, siyasi parti ve STK temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Programa katılan şehit ve gazi ailelerine teşekkür eden Başkan Sezer, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan değerli ailelerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için apayrı bir mutluluk. Sizler bize emanet edilen en değerli değerlerimizsiniz. Her zaman yanınızdayız, kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açık" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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