Bayburt Garnizon Komutanlığı Şehit ve Gazi Aileleri İçin İftar Yemeği Düzenledi

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Bayburt Garnizon Komutanlığınca şehit, gazi aileleri adına iftar yemeği organize edildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şehitlerin değerli aileleri ve kahraman gazilerin yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar öncesinde özel konukların Ramazan-ı şeriflerini tebrik eden Vali Eldivan ve Başkan Pekmezci, ailelerle bir süre sohbet etti.

İftar yemeğinde şehit aileleriyle birlikte olmaktan onur duyduğunu belirten Vali Eldivan, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan sizlerin her zaman destekçisi olacağımızı bilmenizi isterim. Böyle bir günde birlikte olmak bizleri mutlu etti, hepinizin ayağına sağlık. Vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Böyle bir Ramazan gününde, iftar sofrasında ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Pekmezci, "Garnizon Komutanımızın davetiyle, şehitlerimizin değerli aileleri ile gazilerimiz ve yakınlarıyla beraber olmaktan, büyük bir onur duyuyorum. Canlarını göz kırpmadan vatan uğruna veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, siz değerli gazilerimize de Allah'tan uzun ömürler diliyorum" dedi. - BAYBURT