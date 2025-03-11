Şehitkamil, dar gelirli aileleri unutmadı - Son Dakika
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Şehitkamil, dar gelirli aileleri unutmadı

Şehitkamil, dar gelirli aileleri unutmadı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesi dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilen gıda kolilerinin dağıtımı devam ediyor.

11.03.2025 15:21  Güncelleme: 15:24
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Şehitkamil Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesi dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilen gıda kolilerinin dağıtımı devam ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "Ramazan'da her evde sıcak aş" sözü ile ilçe genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla Şehitkamil Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde Ramazan ayı öncesi dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Haftalar süren çalışmanın ardından ekipler tarafından ilçenin adeta dört bir yanında seferberlik başlatıldı. Gece gündüz süren çalışmaların ardından Ramazan ayı başlamadan ailelere temel gıda malzemelerinden oluşan koliler bizzat teslim edildi.

"Kimse yalnız hissetmeyecek"

İlk dağıtımın ardından Ramazan ayının 2. haftasında yeni dağıtımlar da başladı. Desteklere ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, Ramazan ayında hiçbir ailenin kendisini yalnız hissetmesini istemediklerini söyledi. Dağıtımların ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Mübarek Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı. Hiç olmadığı kadar birbirimize destek çıkmalıyız. İhtiyaç sahibi ailelerimizi yanında bireysel olarak yer almalıyız. İnşallah sözünü verdiğimiz gibi bu Ramazan ayında Şehitkamil'de her evde sıcak AŞ olacak" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

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