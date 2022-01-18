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Şehitkamil'de kar seferberliği - Son Dakika

Şehitkamil'de kar seferberliği

18.01.2022 17:06
Şehitkamil'de kar seferberliği

Şehitkamil Belediyesi, olumsuz hava şartlarından kaynaklı ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

Şehitkamil Belediyesi, olumsuz hava şartlarından kaynaklı ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Toplam 600 personel ve 100 araç ile yürütülen çalışmalar, 24 saat aralıksız devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında tüm hazırlıklarını tamamlayan Şehitkamil Belediyesi, ilçenin tamamında gerekli tüm önlemleri aldı. Ekipler, özellikle ulaşım konusunda herhangi bir aksamanın yaşanmaması adına toplu taşıma araçları tarafından kullanılan yollarda tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, ilçe genelinde hizmet veren; hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşları ile camilerin olduğu bölgelere öncelik veriyor. Toplamda 600 personel ve 100 araçla yürütülen çalışmalar, 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

"Ekiplerimiz 7/24 çalışacak"

Vatandaşa, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamanın hemen ardından kısa süre içerisinde hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip arkadaşlarımız ile ilçemiz genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 3 vardiyalı olarak 7/24 esasına göre çalışacağız. Buzlanma riskine karşı ihtiyacımız olan tuz ve solüsyonlarımız yeterli seviyede var. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, zorunlu olmadıkça trafiğe kendi araçlarıyla çıkmamalarıdır. Eğer mutlaka çıkmaları gerekiyorsa da öncelikli olarak toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle inşallah sorunsuz bir şekilde bu süreci gidermiş olacağız. Ekiplerimiz, vatandaşımızın sıklıkla kullandığı ilçe genelinde hizmet veren; hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşları ile camilerin olduğu bölgelere öncelik veriyor. Sahada özveriyle çalışma yürüten tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarını layıkıyla yapıyor"

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Merveşehir Mahalle Muhtarı Adem Sekibağ, "Uzun zamandır güzide şehrimiz Gaziantep'imizin ve bölgemizin ihtiyacı olan karı, Cenabıhak bugün gönderdi. Allah'a şükür. Şehitkamil Belediyemiz de tüm ekipleriyle mahallelerimizde çalışmalarını layıkıyla yapıyor. Başta Başkanımız olmak üzere tüm çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şehitkamil'de kar seferberliği
Şehitkamil'de kar seferberliği
Şehitkamil'de kar seferberliği
Şehitkamil'de kar seferberliği

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şehitkamil, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitkamil'de kar seferberliği - Son Dakika


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