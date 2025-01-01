Şehitkamil yeni yıla sokak partisi ile girdi - Son Dakika
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Şehitkamil yeni yıla sokak partisi ile girdi

Şehitkamil yeni yıla sokak partisi ile girdi

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen yılbaşı sokak partisi ile binlerce kişi 2025 yılına sevdikleri ile beraber eğlenerek girdi.

01.01.2025 18:03  Güncelleme: 18:05
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Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen yılbaşı sokak partisi ile binlerce kişi 2025 yılına sevdikleri ile beraber eğlenerek girdi. Başkan Umut Yılmaz, yen yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yılbaşı gecesine özel sokak partisi düzenlendi. Şehitkamil Meydanı'nda gerçekleşen partiye binlerce kişi katılım sağladı. DJ performansları ile keyifli anların yaşandığı gecede Grup Bipolar da sahne aldı.

Çeşitli ikramların yapıldığı geceye Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ailesi birlikte katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Yılmaz, tüm dünyada huzurun hakim olmasını diledi. Yeni yıla Şehitkamil halkı ile girmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Yılmaz, "İnşallah en kötü günümüz böyle olur. Dilerim, 2025 sağlık, mutluluk, huzur ve umut dolu bir yıl olur. Halkımız refaha kavuşur. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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