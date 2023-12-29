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Şehitler için çorba dağıttı - Son Dakika
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Şehitler için çorba dağıttı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir aşçı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 12 askerin ruhu için kendi yaptığı çorbayı cuma namazı sonrası dağıttı. Hoşkadem Camisi'nde yapılan dua ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından aşçı Mehmet Kılıçer, vatandaşlara çorba ikram etti. Kılıçer, şehitlerimize destek olmak amacıyla bu çorbayı hazırladığını belirtti.

Şehitler için çorba dağıttı
29.12.2023 - 16:53,
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir aşçı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 12 askerin ruhu için kendi yaptığı çorbayı cuma namazı sonrası dağıttı.

Kozan'da bulunan Hoşkadem Camisi'nde, cuma namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra aşçılık yapan Mehmet Kılıçer, vatandaşlara çorba dağıttı. Kılıçer, "Bu çorbayı kendi imkanlarımla hazırladım. Mehmetçiğimiz şehit olurken biz burada çalışıyorduk, yemek yiyorduk, televizyon izliyorduk. Onlar teröre karşı mücadele veriyor. Bizler de birlik olup yan yana durup onlara destek vereceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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