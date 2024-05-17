Samsun\'da 19 Mayıs\'ta Büyük Cami\'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Büyük Cami'de şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de Cuma namazı öncesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun Valiliği himayesinde Mevlid-i Şerif programı icra edildi. Şehitler için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı.

Mevlide Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN