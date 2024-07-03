Şehzadeler Belediyesi Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı

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Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde kasa ve raf fiyatlarının kontrol ve denetimini gerçekleştirdi. Denetimlerde marketlerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığı kontrol edilerek, olabilecek fiyat farklarına karşı önlem alındı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, denetimlerin vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirterek, "Zabıta ekiplerimiz, halkımızın güvenli ve adil bir şekilde alışveriş yapabilmesi için marketlerdeki fiyat denetimlerini sürdürüyor. Amacımız, tüketicinin haklarını korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmektir" dedi.

Denetimler sırasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde ilgili işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanarak, tüketici haklarının korunması sağlanıyor. Şehzadeler Belediyesi zabıta ekiplerinin düzenli olarak gerçekleştirdiği bu denetimlerin, vatandaşların güvenli alışveriş yapmasına katkı sağladığı ifade edildi. - MANİSA