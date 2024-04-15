Selçuklu'da Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuklu'da Bayram Tatili Yoğunluğu

Selçuklu\'da Bayram Tatili Yoğunluğu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi ve müzeler, bayram tatilinde yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı. Selçuklu'nun sembol mekanları olan bu yerler, Konya turizmine önemli katkılar sağlıyor.

15.04.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinin uğrak mekanları bayram tatilinde misafirlerin gözdesi oldu. Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi ve müzeler yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olarak yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Ünü Konya sınırlarını aşan ve Selçuklu'da Konya turizmine önemli katkılar sağlayan Selçuklu'nun sembol mekanları uzun bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Tabiatın şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille ve müzeler Konya'ya bayram tatili için gelen ve uzun bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir etti. Uzun bayram tatilinde Selçuklu yaklaşıl 100 bin kişiyi ağırladı.

Tabiatın tüm renkleri Sille Baraj Parkta

Selçuklu'nun güzide mekanlarından olan, tabiatın her rengini ve atmosferini barındıran Sille Baraj Park uzun bayram tatilinde birçok ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilere doğada temiz bir nefes aldıran Sille Barajı 30 bin misafirle bayram tatilinde en çok tercih edilen mekanlardan bir tanesi oldu.Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Sille, Aya Eleni Müzesi, Sille Müzesi ve Zaman Müzesi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldı. Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekanların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi uzun bayram tatilinde ziyarete gelen misafirlerin kelebekleri görmesine tanıklık etmesine vesile oldu. 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede 98 türe ait 20 bin adet bitki de bulunurken bayram tatilinde bahçeye gelen 26 bin 530 kişi hatıralarına ekledi.

"Misafirlerimizi Selçuklu'da ağırlamaktan mutluluk duyduk"

Uzun bayram tatilinde Konya'dan ve Konya dışından gelen misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Belediyemiz tarafından hizmete kazandırdığımız tesislerimizde Konya'ya gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzun olması sebebiyle birçok misafirimizi Selçuklu'da ağırladık. Bayram heyecanını sevdikleriyle paylaşan vatandaşlarımız Selçuklumuzun sembolleşen gözde ziyaret mekanlarına tercih ettiler. Bayram tatilinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park ve müzelerimizde yaklaşık 100 bin vatandaşımızı ağırladık. Öncelikle ben gerek Konya içerisinden gelen gerekse şehir dışından, yurt dışından gelen misafirlerimize ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum onları tekrar ziyarete bekliyoruz ve gelmeyenleri de Selçuklu medeniyetine başkentlik yapan Konya'mıza, Selçuklumuza buradaki tarihi, doğal ve turistik yolculuğa bekliyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, Yerel Haberler, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuklu'da Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:27:56. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuklu'da Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement