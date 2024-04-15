Selçuklu\'da Bayram Tatili Yoğunluğu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinin uğrak mekanları bayram tatilinde misafirlerin gözdesi oldu. Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi ve müzeler yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olarak yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.
Ünü Konya sınırlarını aşan ve Selçuklu'da Konya turizmine önemli katkılar sağlayan Selçuklu'nun sembol mekanları uzun bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Tabiatın şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille ve müzeler Konya'ya bayram tatili için gelen ve uzun bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir etti. Uzun bayram tatilinde Selçuklu yaklaşıl 100 bin kişiyi ağırladı.
Tabiatın tüm renkleri Sille Baraj Parkta
Selçuklu'nun güzide mekanlarından olan, tabiatın her rengini ve atmosferini barındıran Sille Baraj Park uzun bayram tatilinde birçok ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilere doğada temiz bir nefes aldıran Sille Barajı 30 bin misafirle bayram tatilinde en çok tercih edilen mekanlardan bir tanesi oldu.Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Sille, Aya Eleni Müzesi, Sille Müzesi ve Zaman Müzesi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldı. Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekanların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi uzun bayram tatilinde ziyarete gelen misafirlerin kelebekleri görmesine tanıklık etmesine vesile oldu. 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede 98 türe ait 20 bin adet bitki de bulunurken bayram tatilinde bahçeye gelen 26 bin 530 kişi hatıralarına ekledi.
"Misafirlerimizi Selçuklu'da ağırlamaktan mutluluk duyduk"
Uzun bayram tatilinde Konya'dan ve Konya dışından gelen misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Belediyemiz tarafından hizmete kazandırdığımız tesislerimizde Konya'ya gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzun olması sebebiyle birçok misafirimizi Selçuklu'da ağırladık. Bayram heyecanını sevdikleriyle paylaşan vatandaşlarımız Selçuklumuzun sembolleşen gözde ziyaret mekanlarına tercih ettiler. Bayram tatilinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park ve müzelerimizde yaklaşık 100 bin vatandaşımızı ağırladık. Öncelikle ben gerek Konya içerisinden gelen gerekse şehir dışından, yurt dışından gelen misafirlerimize ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum onları tekrar ziyarete bekliyoruz ve gelmeyenleri de Selçuklu medeniyetine başkentlik yapan Konya'mıza, Selçuklumuza buradaki tarihi, doğal ve turistik yolculuğa bekliyoruz" diye konuştu. - KONYA
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