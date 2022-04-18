Selçuklu'da Ramazan Akşamları sürüyor - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde Ramazan Akşamları etkinliğinin ikincisi olan "Ezgilerle Ramazan" isimli programda Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Dini Musiki Korosu ve Tasavvuf sanatçısı Agah sahne aldı.

Selçuklu Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği "Selçuklu'da Ramazan Akşamları" birbirinden farklı etkinliklerle sürüyor. İkincisi düzenlenen programda Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Dini Musiki Korosu ve Türk Tasavvuf Musikisi sanatçısı Agah icra ettikleri ilahilerle dinleyicilere güzel anlar yaşattı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu'da Ramazan Akşamları programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Utanç, Adem Çapar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve dinleyiciler katıldı.

"Ramazan ayını dolu dolu yaşıyoruz"

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve sanatçı Agah'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hem öğrencilerimiz hem de sanatçımız Agah'ın icra ettiği eserlerle gönlümüz şenlendi. Selçuklu'da Ramazan Akşamları programlarımızla katılan vatandaşlarımıza Ramazan ayını dolu dolu yaşatmaya çalışıyoruz. Ben programımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum ve Ramazan ayının bereketli ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum" dedi.

"Ülkemizde Ramazan ayını yaşamak bir başka güzel"

Ramazan ayının huzurunu ülkemizde yaşamanın ayrı bir güzellik olduğuna vurgu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Dünyada maalesef kan ve gözyaşı dinmiyor insanoğlu bu imtihandan başarıyla geçemiyor. İnşallah bizden sonraki kardeşlerimiz daha huzurlu, daha kardeşçe bir dünyada mutlulukla ve sanatla birlikte olsunlar. Ben sahne alan öğrencilerimizi ve sanatçı kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyorum emeği geçen herkese başta Ahmet Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Pekyatırmacı ve Başkan Hasan Angı sanatçı Agah'a Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Dini Musiki Korosu şefine çift başlı Selçuklu Kartalı motifi takdim etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - KONYA