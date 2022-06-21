Selimiye Camisi'nde Restorasyon Başladı, Esnaf Dert Yandı - Son Dakika
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Selimiye Camisi'nde Restorasyon Başladı, Esnaf Dert Yandı

21.06.2022 14:55

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Selimiye Camisi’nde başlattığı ve 3 yıl sürecek restorasyon çalışması, 124 işyerinin bulunduğu tarihi Arasta Çarşısı esnafını etkiledi. Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, “Cami restorasyona alınınca, camiye gelen misafirler içeri giremediğinden, kapıların kapalı oluşundan, sadece çarşı içinden giriş, çıkış olduğundan işlerimiz azaldı" dedi.

GÖKHAN TUZLADAN

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Selimiye Camisi'nde başlattığı ve 3 yıl sürecek restorasyon çalışması, 124 işyerinin bulunduğu tarihi Arasta Çarşısı esnafını etkiledi. Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, "Cami restorasyona alınınca, camiye gelen misafirler içeri giremediğinden, kapıların kapalı oluşundan, sadece çarşı içinden giriş, çıkış olduğundan işlerimiz azaldı" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonuna başlanan ve 3 yıl sürmesi planlanan Selimiye Camisi restorasyonu, Arasta Çarşısı esnafını olumsuz etkiledi.

"İŞLERİMİZ AZALDI"

Cami ziyaretine gelen binlerce kişinin Arasta Çarşısı'na mutlaka uğradığını, ancak restorasyon çalışmaları nedeniyle artık kimsenin gelmediğini, işlerinin ciddi manada etkilendiğini belirten Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, şunları söyledi:

"İşlerimiz pandemideki gibi değil. Ufak tefek işlerimiz oluyor ama yatırım yapacak kadar değil. Selimiye Meydanı çevre düzenlememiz bitmek üzere. Bu çevre düzenlemesi ile işlerinizde hareket oldu mu diye sorarsanız çok hareket olmadı. Selimiye Camii restorasyona alınınca, camiye gelen misafirler içeri giremediğinden, kapıların kapalı oluşundan, sadece çarşı içinden giriş-çıkış olduğundan işlerimiz azaldı. Cuma günleri camideki alan insanları almadığından dolayı işlerimiz azaldı. Eski Cami'ye gidiyorlar. Çarşıya yakın 2 caminin açılması için dilekçe verdik. Camiler açılırsa işlerimizde sıkıntı olmaz."

"ESNAFIMIZI ÜZECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Caminin restorasyonunun 4-5 yıl süreceğini kaydeden Adem Bayrak, "Yerli, yabancı misafirlerimiz azalır diye düşünüyoruz. Bu da esnafımızı üzecek diye düşünüyoruz" dedi. Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan da yakınan Bayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mazot artışı Türkiye'de olduğu gibi dışarıda da arttı. Biz Türkiye'ye mi uyacağız dışarı mı uyacağız nasıl yapacağız ona da bir çözüm istiyoruz. Biz tarımla uğraşıyoruz. Çarşı esnafı arkadaşlarımızda tarımla uğraşıyor. Benim biçerdöverim 2 kg mazot yakıyor. 2 kg mazot 60 TL. Nasıl yapacağız? 100-120 TL biçim verildi. Bakımı, masrafı, parçalar üç kat arttı. Buradan reisimize sesleniyoruz. O da haklı 'dünyada aynı' diyor. Doğru, ne yapacağız biz şimdi? Fiyatlar 6 TL oldu. Buğdaya 6 TL verildi. Geçen sene 6 TL'ydi buğday. Mazot 6 TL'yken buğday 5 TL'ydi. Mazot şimdi 30 TL oldu buğday yine 6 TL. 3-4 kat artım oldu. Bunu yeniden değerlendirip fiyatlarımızı ona göre belirlemelerini talep ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selimiye Camisi'nde Restorasyon Başladı, Esnaf Dert Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selimiye Camisi'nde Restorasyon Başladı, Esnaf Dert Yandı - Son Dakika
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