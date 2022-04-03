Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti - Son Dakika
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Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti

03.04.2022 17:44

Gökhan Çıra'yla yaz sonunda ikinci kez evlenecek olan Selin Ciğerci'nin müstakbel eşini askerlik yaptığı kışlanın içinden aldığı görüntüler tepki çekmişti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla kışlanın içinden aldığı iddia edildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Tepki çeken görüntülerin ardından uzunca bir açıklama yapan Gökhan Çıra iddiaları yalanladı. Gökhan Çıra açıklamasında "Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sosyal medyada tepki çekince konuyla ilgili harekete geçildi. Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti - Son Dakika


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