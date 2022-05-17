Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok - Son Dakika
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Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok

17.05.2022 14:55

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Gümüşhaneli Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in, şehit olduğu 13 Mayıs'tan 6 gün önce çektiği video ortaya çıktı.

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda, araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 13 Mayıs tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Kelkit ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Kelkit ilçesi Başpınar Köyü aile kabristanlığına defnedildi.

6 GÜN ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ

Gözyaşları içerisinde defnedilen şehidin, şehit olmadan 6 gün önce yakınlarına gönderdiği video ortaya çıktı. Videoda 7 Mayıs tarihinde görev yaptığı bölgede yağan karın şaşkınlığını yakınlarıyla paylaştığı görülen Gümüşhaneli şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in son görüntüsü yürekleri dağladı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nun Gümüşhaneli şehidi Selman Güler'in ölmeden 6 gün önce çektiği video ortaya çıktı: Bu yolun geri dönüşü yok

"BU YOLUN GERİ DÖNÜŞÜ YOK, DAĞA ÇIKARSAM DAHA İNMEM"

Güler'in 31 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kuzeni Mehmet Öksüz'e "Halamoğlu, bak yakında operasyon başlıyor, bu yolun geri dönüşü yok. Dağa çıkarsam daha inmem" dediği öğrenildi.

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Piyade, Şehit, Mayıs, Irak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok - Son Dakika


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