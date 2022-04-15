Şembel Deresi'ne 25 yıllık temizlik - Son Dakika
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Şembel Deresi'ne 25 yıllık temizlik

15.04.2022 14:05
Şembel Deresi'ne 25 yıllık temizlik

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, şehirdeki derelerin ve kanalların bakım, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, şehirdeki derelerin ve kanalların bakım, temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Şembel Deresi'nde son 25 yıldır yapılmayan detaylı temizlik çalışması başlattı.

Bugüne kadar birçok derenin temizliğini ve ıslahını yapan Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak DSİ ekipleriyle işbirliğinde Şembel Deresi'nde çalışma başlattı. Şembel Deresi tekzip bendi havza içi temizlik çalışmalarıyla, 25 yıldır yapılmayan detaylı temizlik çalışması yapılarak, Şembel Deresi'nin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması sağlanacak. - KÜTAHYA

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri, Kütahya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şembel Deresi'ne 25 yıllık temizlik - Son Dakika


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