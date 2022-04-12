Şemdinli'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, şehit ve gazi aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şemdinli Öğretmenevinde verilen iftar yemeğinde, şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Muhammet Tugay, "Bugün bu topraklarda rahat bir şekilde varsak, bunu bedel ödeyen şehit ve gazilerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimize ve ebedi aleme göç eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Verilen iftar yemeğine Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Furkan Manav, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel de katıldı. - HAKKARİ