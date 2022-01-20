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Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika

Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

20.01.2022 12:52

Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor Biyobozunur Atık Yönetim Projesi Büyükçekmece'de hayata geçti Büyükçekmece Belediyesi ve Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği iş birliğiyle semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları toplanarak biyolojik...

Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

Biyobozunur Atık Yönetim Projesi Büyükçekmece'de hayata geçti

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi ve Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği iş birliğiyle semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları toplanarak biyolojik olarak parçalanarak geri dönüştürülüyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen Biyobozunur Atık Yönetim Projesi kapsamında semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları kaynağında ayrıştırılıyor. Elde edilen kompost gübre toprak iyileştirici olarak çiftçilere dağıtılacak.

"Topraktan geleni toprağa göndererek kompost üretiyoruz"

Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk olarak çiftçilere ve çevre derneklerine çeşitli eğitimler verildi. Verilen eğitimin ardından çevre gönüllüleri, izci kulübü ve vatandaşların katılımıyla ilk uygulama gerçekleştirildi.

Semt pazarlarından toplanan meyve sebze atıkları uygulamalı olarak kompostlaştırıldı. Elde edilen kompost gübre doğal toprak iyileştirici olarak bölgedeki çiftçilere dağıtılacak. Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği kurucusu Ebru Baybara Demir, Biyobozunur Atık Yönetim Projesi kapsamında şu bilgileri verdi: "Bugün semt pazarında buradaki gönüllüler ile birlikte, belediye çalışanları ile birlikte biyobozunur atıkları toplayıp, yarın kompostlayıp ondan sonra bunların biyobozunur atıkların oksijenli ortamda komposta çevrilmesinin ardından burada toplanan atıklar toprağa döndürülecek. Çiftçiler ile paylaşılacak kompost gübre olarak. İstanbul'un ilk biyobozunur atık üretim projesi olarak başladı Büyükçekmece Belediyesi. Bizim yaptığımız en önemli iş, topraktan geleni toprağa göndererek kompost üretiyoruz. Bu kompost tarımsal sulamayı üçte bire düşürüyor. Kimyasal gübre kullanımını beşte bire düşürüyor. Verimi ilk kullanan çiftçilerde yüzde 38 verim artışı sağlıyor. Erozyonu önlüyor tabii ki. Düzenli kullanıldığında 4 yıl düzenli olarak toprakta uygulandığı zaman da düzenli mikroklimayı değiştiriyor ve yağış düzeni sağlıyor. Biz Türkiye genelinde daha bizi bekleyen 60 belediye ile bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olanı bugün İstanbul'da ilk projemiz Büyükçekmece Belediyesi ile başladı"

"Organik atıkları topladık"

Semt pazarlarından meyve ve sebzelerinin toplanıp kompostlaştırılmasına gönüllü olarak katılan Mimarsinan Ortaokulu öğretmeni ve öğrencisi doğaya geri döndürdükleri biyobozunur atıklar için mutluluklarını anlattı. Başak Yörük: " Fen Bilimleri Öğretmeniyim Ortaokulda. Mimarsinan'dayım. Okulumuzda TUBİTAK Bilim Fuarı için kompost gübre yapımıyla bu olaya ilgimiz başladı. Daha sonra belediyemizin de bu biyobozunur atık yönetimi ile ilgili eğitimlerine katılıp Gözde Hanım ile birlikte buralara kadar geldik. Dün öğrencilerimiz ile izcilerimiz ile beraber pazardan atıkları topladık. Organik atıkları topladık. İçindeki organik olmayan çöpleri ayrıştırdık. Sonra buraya gelen atıkları yongalarla karıştırıp kompost işlemini burada da izlemeye devam edeceğiz. Biz okulumuzca gönüllüyüz. Öğretmenler, velilerimiz, öğrencilerimiz ile destekteyiz. Belediyemizin üstelik İstanbul'da ilk oluşu, böyle güzel bir olayda ilk olması bizi çok mutlu etti. Teşekkür ederim"

Elifnur Temir: "13 yaşındayım. Mimarsinan Ortaokulu'nda okuyorum. Bu projede bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü böyle şeyler yaparak çevreye yardım etmek beni mutlu hissettiriyor. Kompost yapmak kimyasal bir şekilde toprak üretimi yerine organik bir şekilde bizim çabamızla yapmak beni gururlandırıyor açıkçası.

Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor
Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor
Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

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Büyükçekmece, Kimyasal, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika
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