Şenkaya Belediyesi'nden SMA Hastası Bebeğe Destek Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şenkaya Belediyesi'nden SMA Hastası Bebeğe Destek Konseri

Şenkaya Belediyesi\'nden SMA Hastası Bebeğe Destek Konseri

Şenkaya Belediyesi, SMA Tip-1 kas hastası Yunus Emre Turan'ın tedavi masrafını karşılamak için 'Yunus Emre Bizimle Yaşasın' sloganıyla konser düzenleyecek. 15 Aralık Pazar günü yapılacak konser etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi.

07.12.2024 14:01  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şenkaya Belediyesi, SMA Tip-1 Kas hastası Yunus Emre Turan'nın tedavi masrafının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 'Yunus Emre Bizimle Yaşasın' sloganıyla konser desteği verdi. Yunus Emre bebeğin tedavi masrafının karşılanmasına katkı amacıyla 15 Aralık Pazar günü Şenkaya'da verilecek konser etkinliği ile tek yürek olacak.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileriyle siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılacağı konserde Yunus Emre Turan'ın tedavi giderleri için yardım bağışına duyarlılık gösterilmesini istedi. Yunus Emre Turan bebeği yaşatmak için toplumsal sorumluluk göstereceklerini ifade eden Başkan Özcan, "Öncelikle bu anlamlı yardım kampanyamızda Şenkayalı hemşerilerimizim bizleri yalnız bırakmayarak desteklerini bekliyorum. Konserde evladımıza destek verecek olan kıymetli Sanat Akademisi eğitmenlerimizi de kutluyorum. Erzurum Valiliğimizin yardım kampanyası izni ve Belediyemizin iş birliğinde anlamlı bir kampanyayı gerçekleştirmek üzere bu konserimizi 15 Aralık Pazar günü Halı Saha'da düzenleyerek 'Yunus Emre Bizimle Yaşasın' yardım konserinde Yunus Emre Turan bebeğimizin tedavi masrafını karşılamak üzere bir araya geleceğiz. SMA Tip -1 ve 2 ölümcül kas hastalığı maalesef çok hızlı ilerleyen ve tedavi süreci kısıtlı olan bir hastalık. Bu anlamlı yardım konserinde bizleri yalnız bırakmayacak olan kıymetli hemşehrilerimizin desteği ile Yunus Emre Turan bebeğimizin hayata ve yaşama tutunma adına nefes olarak bu toplumsal sorumluluk duygusu ile Turan Ailesine desteklerinizi bekliyoruz. Bundan sonra hepimizin görevi Yunus Emre Turan bebeğimizi tanıdıklarımızla paylaşmak, sosyal medya organlarında paylaşım yapmak ve elimizden gelen tedavi masrafları desteği sağlamak olacaktır. Karınca kararınca herkesin desteğini bekliyoruz. Yunus Emre Turan evladımız yararına düzenlenen bu yardım bizim için ve Şenkaya İlçemiz için çok büyük bir sorumluluk anlam ifade ediyor. İnşallah duyarlı yardımsever hemşerilerimizin, sizlerin desteği ile Yunus Emre Turan evladımıza yapılacak yardımlarla şifasına kavuşacaktır. Bu anlamlı katkıyı sağlayarak emek veren, duyarlılık gösteren ilçem halkına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Emre Turan, Etkinlik, erzurum, Şenkaya, Sağlık, Yerel, Yaşam, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şenkaya Belediyesi'nden SMA Hastası Bebeğe Destek Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 20 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
18:57 ’’Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz’’ ''Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz''
18:45 İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu
18:43 Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını verdi 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını verdi! 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi
18:25 Havalimanındaki karanlık sır: Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası Havalimanındaki karanlık sır: Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası!
18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:59 Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde
17:44 Galatasaray’dan tarihi Lionel Messi hamlesi Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
17:25 Yeşilçam’ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
17:10 Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti “Kumar oynama“ oldu Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 15:06:14. #1.12#
SON DAKİKA: Şenkaya Belediyesi'nden SMA Hastası Bebeğe Destek Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.