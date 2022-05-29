Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor

29.05.2022 16:07
Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor

Erzurum'un Şenkaya ve Oltu İlçelerinde orman yolları onarılıyor.

Erzurum'un Şenkaya ve Oltu İlçelerinde orman yolları onarılıyor.

Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir, Makine İkmal Şube Müdürü Yasin Aşuroğlu, Şenkaya Orman İşletme Müdürü Korkmaz Dursun, Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, İşletme Müdür Yardımcıları Aydın Akış, Atakan Akalan ve İşletme Şefleri ile birlikte Şenkaya ve Oltu Orman İşletme Müdürlüklerinde devam eden makine ikmal çalışmalarını kontrol etti.

Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğü Karıncadüzü Orman İşletme Şefliği'nde 3,5 kilometre B tipi orman yolu yapımı ve 2 kilometre büyük onarım işi tamamlandı. Akşar Orman İşletme Şefliğinde ise B tipi orman yolu yapım çalışması devam etmekte olup, yolun 3.5 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Orman İşletme Müdürlüklerinde ihale yoluyla ve iş makinaları ile yapılan makine ikmal faaliyetlerine devam ediliyor. - ERZURUM

Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor
Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor
Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor
Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor
Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor
YORUMLAR
500
Aydın'da 51 yaşındaki bir adam portakal ağacına asılı halde bulundu Aydın'da 51 yaşındaki bir adam portakal ağacına asılı halde bulundu Market deposundaki yangın söndürüldü Market deposundaki yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Erzurum, Şenkaya, Akalan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:46 İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 16:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Şenkaya ve Oltu'da orman yolları onarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement