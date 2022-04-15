Seramik atölyesinde özel çocuklar eğlendi - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi tarafından 11-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği'nin dördüncü gününde özel çocuklar seramik atölyesinde güzel çalışmalara imza attı.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde özel çocuklar için gerçekleştirilen seramik atölyesi yoğun ilgi gördü. Seramik tasarımcısı Aslı Nalbantoğlu ve Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin ile güzel dakikalar geçiren özel çocuklar harika işler çıkardılar. Gün boyu yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin "Ara tatilde Seramik Hocamız Aslı Hoca ile birlikte özel çocuklarımıza onların 1 saatini güzel değerlendirebilmek için çalışmalar yaptık, Seramik atölyesi gerçekleştirdik. Ama ileri ki zamanlarda Gülümse Kafe'yi daha güzel bir hale getirip çocuklarımızla değişik etkinlikler yapacağız. Belediyemiz bize bu konuda çok destekçi. Kafe açılışından sonrada yaz boyunca burada çok güzel sanat etkinlikleri ve faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlikten oldukça memnun kalan veliler de Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederek "Çok memnunuz, çocuklarımız çok eğlendi, bizim içinde iyi bir gün oldu. Hocalarımıza ve buna vesile olan Başkanımıza teşekkür ederiz" dediler.

Çocuk Şenliği 15 Nisan Cuma günü sanatevinde yapılacak Özel Çocuklarla Seramik Atölyesi ve Metristepe Kültür Merkezi'nde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni" adlı çocuk oyunu ile devam edecek. - BİLECİK