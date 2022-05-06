Serdivan Belediyesi'nden Emlak Vergisi hatırlatması - Son Dakika
Üye Girişi

Serdivan Belediyesi'nden Emlak Vergisi hatırlatması

06.05.2022 13:50
Serdivan Belediyesi'nden Emlak Vergisi hatırlatması

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisine ait taksit ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Serdivan Belediyesi, birinci taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu belirterek, vatandaşlara geç kalınmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisine ait taksit ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Serdivan Belediyesi, birinci taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu belirterek, vatandaşlara geç kalınmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Vatandaşların Serdivan Belediyesi veznelerinden veya www.serdivan.bel.tr internet adresine girerek e-belediye üzerinden günün her saatinde kredi kartıyla borç ödeme işlemleri yapılabilecek. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs Honaz Belediye Başkanı Kepenek, Emlak Vergisini Vezneden Ödeyerek Örnek Oldu Honaz Belediye Başkanı Kepenek, Emlak Vergisini Vezneden Ödeyerek Örnek Oldu

Kasım, Mayıs, Emlak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Serdivan Belediyesi'nden Emlak Vergisi hatırlatması - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 19:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: Serdivan Belediyesi'nden Emlak Vergisi hatırlatması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement