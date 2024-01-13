Servisçiler yol kapatma eylemi yaptı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir fabrikadaki işçileri taşıyan servis şoförleri, taşıma fiyatlarına tepki gösterdi. Servisçiler karayolunu bir süre trafiğe kapattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bazı fabrikaların servisini yapan şoförler, artış olmayan servis fiyatlarına kontak kapatarak tepki gösterdi. Sabah başlayan kriz akşam servisinde de devam etti. Kontak kapatan servis şoförleri bir süre de yolu trafiğe kapattı. Kendi aralarında da kavga eden şoförleri polis ekipleri ayırdı. Kontak kapatıp yol kenarına park edilen servisler uzun kuyruk oluşturdu. Grup olaysız bir şekilde dağıldı.