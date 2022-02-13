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Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest - Son Dakika

Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest

13.02.2022 15:28
Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan 14 Şubat evi ve ışıklı kalp ile fotoğraf çektiren çiftler, geleceğe hatıra bıraktılar.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan 14 Şubat evi ve ışıklı kalp ile fotoğraf çektiren çiftler, geleceğe hatıra bıraktılar.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutmadı. Alışveriş merkezinin meydanında kurulan 14 Şubat evi ve aşkı ifade eden ışıklı kalp ile çektikleri fotoğraflarla ziyaretçilerin geleceğe anı olarak bırakacakları olanağı sunan AVM yönetimi, yaptıkları jest ile çiftlerin beğenisini aldı. - DİYARBAKIR

Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest
Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest

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alışveriş merkezi, Güneydoğu Anadolu, Sevgililer Günü, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest - Son Dakika
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