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Sevgililer Mamak'ta buluştu - Son Dakika

Sevgililer Mamak'ta buluştu

15.02.2022 11:55
Sevgililer Mamak'ta buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde nikah akdi gerçekleşen çiftleri akşam yemeğinde bir araya getirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde nikah akdi gerçekleşen çiftleri akşam yemeğinde bir araya getirdi. Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının seslendirdiği eserler geceye renk kattı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde nikah akdi gerçekleşen çiftleri akşam yemeğinde bir araya getirdi. Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının seslendirdiği eserler geceye renk kattı. Programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Günün anlam ve önemi adına hatıra fotoğrafı da çektiren çiftler, unutulmayacak bir etkinlikte keyif dolu bir gece yaşadı.

"İnsanları birbirine bağlayan sevgidir"

Sevgi dünyada insanları birbirine bağlayan, en güzel duygulardan bir tanesi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sevginin dili her zaman gönülden gönüle sahibine ulaşır. Sevginiz ve muhabbetiniz daim olur inşallah. Tabi bu sevgi kavramını bu günde sadece çift olarak değil dostluk, doğa ve ülke sevgisi olarak artmasını temenni ediyorum. Sevgililer günü bir günde kutlanıyor ama bunu tüm hayata yaymak gerekiyor. Ancak unutmayalım ki esas sevgi Allah sevgisidir. Muhabbetimizin kaynağı O'dur. Rabbim inşallah O'nun sevgisini kazanacak bir ömür bize nasip eder inşallah" diye konuştu.

Erhan Sarıgöl: "Sevelim sevilelim"

Eşe sevgiyi, evlada sevgiyi, hayatın her bir ferdine, anneye, babaya olan sevginin her birinin çok kıymetli olduğunu düşündüğünü ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, "Tabi özel günler önemli ve bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Ancak bu sevgiyi her zaman yüreklerimizde taşımak her şeyden çok daha kıymetli. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyor, bu güzel gecede bizlerle berber olan herkese sevgi dolu bir ömür diliyorum" dedi. - ANKARA

Sevgililer Mamak'ta buluştu
Sevgililer Mamak'ta buluştu
Sevgililer Mamak'ta buluştu

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevgililer Mamak'ta buluştu - Son Dakika


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