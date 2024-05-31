Muğla Seydikemer'de Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Muğla Seydikemer'de Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği düzenlendi

Muğla Seydikemer\'de Beşkaza\'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği düzenlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu Ortaokulu'nda Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği düzenlendi. Etkinlikte temsili yörük göçü, yağlı güreş gösterileri ve halk oyunları yapıldı. Resim sergisinin de açılışı gerçekleştirilen etkinliğe Seydikemer Kaymakamı, Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili de katıldı. Şenlikte geleneksel kültürün yaşatılması ve tanıtılması amaçlandı.

31.05.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu Ortaokulu'nda Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği gerçekleşti.

Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği etkinliğinde temsili yörük göçü, yağlı güreş gösterileri ve halk oyunlarıyla dolu bir gün yaşandı. Resim sergisinin de açılışının yapıldığı etkinlik, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nurullah Solak ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, geleneksel kültürün yaşatılması ve tanıtılması amaçlandı. Hem eğitici hem de eğlenceli geçen etkinlikte, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla Seydikemer'de Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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