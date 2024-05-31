Muğla Seydikemer\'de Beşkaza\'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği düzenlendi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu Ortaokulu'nda Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği gerçekleşti.

Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği etkinliğinde temsili yörük göçü, yağlı güreş gösterileri ve halk oyunlarıyla dolu bir gün yaşandı. Resim sergisinin de açılışının yapıldığı etkinlik, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nurullah Solak ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, geleneksel kültürün yaşatılması ve tanıtılması amaçlandı. Hem eğitici hem de eğlenceli geçen etkinlikte, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. - MUĞLA