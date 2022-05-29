Seydikemer'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler, B.G, H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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