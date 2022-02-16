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Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev değişikliği - Son Dakika

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev değişikliği

16.02.2022 10:00
Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev değişikliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (MARAL) görev değişimi yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (MARAL) görev değişimi yapıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt'un katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde MARAL Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel görevini Doç. Dr. Rafig Gurbanov'a devretti.

Rektör Beydemir gerçekleşen devir teslim töreninde Doç. Dr. Sinan Temel'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Doç. Dr. Rafig Gurbanov'a da yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev değişikliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev değişikliği - Son Dakika


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