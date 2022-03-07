Seyitgazi'de muhtarlar toplantısı - Son Dakika
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Seyitgazi'de muhtarlar toplantısı

07.03.2022 16:47
Seyitgazi'de muhtarlar toplantısı

Eskişehir Seyitgazi İlçesi Kaymakamı Kutsal Baytak Başkanlığında, muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Seyitgazi İlçesi Kaymakamı Kutsal Baytak Başkanlığında, muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu salonunda yapılan toplantıda Kaymakam Baytak, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Seyitgazi Kaymakamı Baytak; "Yerelde ve kırsalda muhtarlarımız, halkımızın isteklerinin karşılamasına katkı sağlıyoruz. Yaptığımız bu toplantılarla, vatandaşlarımızın sorunlarına, dilek ve temennilerine çare bulmaya çalışıyoruz" diye belirtti.

Toplantıda ayrıca kurum amirleri kendi hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların sorun ve talepleri görüşüldü.

Toplantıya Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı ve Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Erden, Seyitgazi'deki kamu kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'de muhtarlar toplantısı
Seyitgazi'de muhtarlar toplantısı

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Eskişehir, Turizm, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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