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Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla defnedildi - Son Dakika

Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla defnedildi

16.02.2022 15:37
Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla defnedildi

Seyyid Abdurrahman Arvasi Hazretlerinin torunlarından merhum Ahmet Arvas'ın Bursa'da vefat eden hanımı Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Seyyid Abdurrahman Arvasi Hazretlerinin torunlarından merhum Ahmet Arvas'ın Bursa'da vefat eden hanımı Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip Duaçınarı Camii'nde torunu M. Sıddık Arvas Hocaefendi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Alacahırka Kabristanı'na defnedildi. Çevresinde çok sevilen Zülfinaz Arvas Hanımefendi (88) merhum Şehabeddin Arvas, Zahid Arvas ve Raci Arvas'ın annesi, İhlas Pazarlama personeli Ali Arvas'ın da kayınvalidesiydi. Aileyi acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. - BURSA

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Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Cenaze, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla defnedildi - Son Dakika


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