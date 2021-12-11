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SİAD'da kongre heyecanı - Son Dakika

SİAD'da kongre heyecanı

11.12.2021 14:57
SİAD'da kongre heyecanı

Sinoplu İşadamları Derneği (SİAD) Sinop Şube 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Sinoplu İşadamları Derneği (SİAD) Sinop Şube 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Kongre sonunda tek liste ile seçime katılan Ruhi Turan, SİAD Sinop Şube Başkanı seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odasın gerçekleşen kongreye, SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk ve Sinoplu iş adamları katıldı.

Kongre öncesi açıklamalarda bulunan SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk, "Buradaki temel unsur malumunuz kurumlarda devamlılık esastır. Bizler de genel merkez seçimlerinden sonra Sinop şubemize ne katabiliriz, oradaki yapılandırmayı daha da nasıl güçlendirebiliriz düşüncesiyle yola çıkarak yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir Sinop ziyareti gerçekleştirdik. Bu Sinop ziyareti sırasında da çok kıymetli dostum aynı zamanda çok sevdiğim saydığım bir beyefendi olan Ruhi Bey ile de farklı zamanlarda çeşitli istişarelerimiz olmuştu, bu istişareler neticesinde de kendisinden bizimle birlikte olmasını, kendisine olan düşüncelerimizi, bu düşünceler doğrultusunda da birlikte yol yürüyebileceğimizi ifade etmiştik" dedi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan SİAD Sinop Şube Başkanı Ruhi Turan, "Öncelikle projelerimizden bir tanesi internet sitesini oluşturmak. Sinoptanalıyorum ya da Sinoptanalalım.com şeklinde ana bir site oluşturmak. Daha sonra internet sitesi olmayan bütün üyelerimizin, firmaların sitelerini kendi iç bünyemizde yaparak Sinoptanalıyorum.com'un içerisinde yani yeni bir alışveriş sitesi gibi. Ürünlerimizi dünyaya tanıtmak. Bunun haricinde uzman çalışma heyetimiz var. Bu konuyla alakalı resmi gazetede her gün devamlı olarak takip edilmekte. Ticaret hayatıyla alakalı yasa ya da kanun hükmünde bir kararname çıktığı takdirde hemen üyelerimize duyuracağız. Bunun yanında Sinop'ta yapılması gereken işlerle alakalı yapılabilirlik içerisinde olan işyerleri ile alakalı fizibilite raporları hazırlayarak Sinop'ta iş yapmak isteyen iş dünyası içerisindeki arkadaşlarımıza yardımcı olmak" diye konuştu. - SİNOP

SİAD'da kongre heyecanı
SİAD'da kongre heyecanı
SİAD'da kongre heyecanı

Ticaret, Kongre, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SİAD'da kongre heyecanı - Son Dakika


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