Üye Girişi
Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı - Son Dakika

Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı

15.02.2022 16:47
Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı

Yoğun kar yağışlı ve soğuk havanın yaklaşık 2 haftadır hakim olduğu Bilecik'te güneşi gören vatandaşlar çarşı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Yoğun kar yağışlı ve soğuk havanın yaklaşık 2 haftadır hakim olduğu Bilecik'te güneşi gören vatandaşlar çarşı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 7 ile 9 derece arası değiştiği kentte güneşli hava gün boyu etkili oldu. Son 5 yılın en yüksek kar yağışı ve en soğuk havasını geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yaşayan Bilecik'te bugün güneş ile birlikte hava sıcaklığı 9 dereceye kadar yükseldi. Yaklaşık 2 hafta boyunca eksi 16'lara kadar düşen hava sıcaklığı ve yoğun kar yağışının ardından güneşi gören Bilecikli vatandaşlar çarşı parklara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Tevfikbey Caddesi'nde bulunan Atatürk parkında ise çocuklar gönlünce eğlenirken, evde bunalan yaşlılar arkadaşlarıyla vakit geçirdi. - BİLECİK

Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı
Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı
Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı

YORUMLAR
500

Bilecik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:42 Çiftlikte yangın çıktı, 3 yaşındaki ikizler canından oldu!
16:38 Sivas'taki cinayette yeni iddialar: Babasını öldürdü, sonra soyunarak dışarı çıktı, donmayı bekledi!
16:31 DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
15:51 Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!
15:50 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Yıldırım neyi Azra'dan gizliyor?
15:49 Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 16:53:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement