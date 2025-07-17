Sıcaktan Baygın Leylek Kurtarıldı

Hava sıcaklıklarının 43 dereceyi bulduğu Adıyaman'da, sıcaktan baygınlık geçiren leyleği köylüler kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Boztepe Köyü'nde Muhammed Ziya Gürsoy ve Emin Açıkgöz isimli iki köylü, bitkin halde buldukları leyleğe sahip çıktı.

Leyleği bulan Muhammed Ziya Gürsoy ve Emin Açıkgöz, hayvanın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Hemen harekete geçen köylüler, leyleğe su vererek ilk müdahaleyi yaptı. Gölgeli bir alana alınan leylek, suyla serinletilip yıkandı. Yaklaşık iki saat süren bakımın ardından kendine gelen leyleğin karnı doyuruldu.

Köylüler tarafından bir süre sevilen ve "Mahsun" adı verilen leylek, serbest bırakıldıktan sonra uçarak gözden kayboldu. Leyleğin aşırı sıcaklar nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenilirken, duyarlı köylülerin örnek davranışı takdir topladı. - ADIYAMAN