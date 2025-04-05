Yüz felcine şifalı olduğuna inanılan ayna Ferdi Tayfur'a bile önerilmiş - Son Dakika
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Yerel

Yüz felcine şifalı olduğuna inanılan ayna Ferdi Tayfur'a bile önerilmiş

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde halk arasında 'şifa aynası' olarak bilinen aynanın, yüz felcini geçirdiğine inanılıyor. Aynanın bulunduğu köyün muhtarı, zamanında ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da aynayı önerdiklerini, ancak kabul etmediğini söyledi.

05.04.2025 22:26  Güncelleme: 23:16
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buluca köyünde bulunan ve halk arasında "şifa aynası" olarak bilinen aynanın yüz felci hastalarına umut olduğuna inanılıyor.

Ferdi Tayfur'a bile önerilmiş: Bu aynanın yüz felcine şifa olduğuna inanılıyor

YEDİ GÜNLÜK İBADET SÜRECİNİ EKSİKSİZ TAMAMLAYAN SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

Yıllar önce köye gelen evliyalar tarafından getirildiği belirtilen ayna, vatandaşlar tarafından özel bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. İnanışa göre, aynanın arkasında yazılı olan yedi günlük bir ibadet süreci eksiksiz tamamlandığında, yüz felci geçiren hastalar sağlıklarına kavuşuyor.

Ferdi Tayfur'a bile önerilmiş: Bu aynanın yüz felcine şifa olduğuna inanılıyor

FERDİ TAYFUR'A DA ÖNERMİŞLER

Köy muhtarı Metin Yılmaz, Fransa başta olmak üzere yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların aynadan şifa aradığını söyledi. Buluca köyünde ziyaretçilerini bekliyor. Aynanın birçok kişiye iyi geldiğini belirten Yılmaz, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da bu aynayı önerdiklerini, ancak Tayfur'un bunu kabul etmediğini söyledi.

Ferdi Tayfur'a bile önerilmiş: Bu aynanın yüz felcine şifa olduğuna inanılıyor

"YÜZ FELCİ GEÇİREN HASTALAR ŞİFASINI BULUYOR"

Aynayı kullanan herkesin iyileştiğini iddia eden Yılmaz, "Bunun adı ayna olarak geçiyor ama bakıldığında kendinizi gösteren bir ayna değildir. Zamanında bu köyde yaşayan evliyaların yıllar önce getirmiş olduğu bir aynadır. Bu aynanın özelliği ise yüz felcini geçirmesi. Bu aynanın yedi günlük bir ibadet süreci var. Aynanın hemen arkasında yazıyor. Aynayı kullanırken uygulanan ibadetler yerine getirildiğinde yüz felci geçiren hastalar şifasını buluyor. Ünlü isimlerden olan şarkıcı Ferdi Tayfur'a da biz bu aynayı kullandırmak istedik ama kabul etmedi. Yüzü felçli hastaların hepsine bu aynayı veriyoruz. Aynanın arkasında yazan ibadetleri yedi gün boyunca uyguluyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu aynayı Fransa gibi yurtdışındaki ülkelere de gönderdik. Türkiye'nin çoğu yerine de gitti. Bu aynanın gittiği hastadan şifasız döndüğünü hatırlamıyorum" diye konuştu.

Yüz felcine şifalı olduğuna inanılan ayna Ferdi Tayfur\'a bile önerilmiş
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüz felcine şifalı olduğuna inanılan ayna Ferdi Tayfur'a bile önerilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • C. Mersin:
    Allah akıl fikir versin. Böyle cahil insanlar olduğu sürece, bu ülke asla 2 adım ileri gitmez. Ha işte öyle aynada kendinize bakın durun 1 1 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    banaz ve cahillik 0 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    gabar petrolu gibi 0 1 Yanıtla
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