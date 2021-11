Siftah tıraşı Başkan Bıyık'tan - Son Dakika

Güne esnaf ziyaretiyle başlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık siftah tıraşı da oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelenek haline gelen esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede güne esnaf ziyaretiyle başlayan Bıyık, sohbet arasında talepleri dinliyor. Pazartesi klasiği haline gelen berber ziyaretlerini de aksatmayan Bıyık, her pazartesi farklı bir mahallede berber ziyareti gerçekleştirerek, hem siftah tıraşı oluyor hem de berberlerle sohbet ediyor. Esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam edeceğini ifade eden Bıyık, vatandaşlarla her zaman iç içe olmaya devam edeceğini söyledi. - KOCAELİ