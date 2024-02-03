Siirt\'te Nefes Almada Zorluk Çeken Hastaya Ses Telleri Korunarak Guatr Ameliyatı Yapıldı

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Siirt'te nefes almada zorluk çeken ve ses kısıklığı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran hastaya ses telleri korunarak guatr ameliyatı yapıldı.

Ameliyat hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Akın Önder, tiroid ameliyatından sonra hastalarda çok nadiren de olsa ses kısıklığı görülebildiğini, geçici ses kısıklığında 9-12 ay içerisinde sesin yerine geldiğini, kalıcı ses kısıklığının ise yüzde 1'den az olduğunu belirtti. Guatr ameliyatlarında ses tellerini korumak amacı ile ses monitorizasyon cihazı kullanarak, tiroid hastalığının belirti vermeden boyunda şişlik, ses kısıklığı, nefes almada güçlük, seste değişiklik ve yutma güçlüğü belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Akın Önder, nodüle bağlı veya tiroid bezinin hacminin artmasına bağlı gelişen tiroid bezinin büyümesinin guatr olduğunu söyledi.

Önder, hastanın özel cihazla ses tellerinin korunarak guatr ameliyatı olduğunu ve hiç bir sorun yaşanmadığını dile getirdi. - SİİRT