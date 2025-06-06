Silivri Belediye Başkanı Bayram Namazını Kıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii'nde kıldı. Bayram namazı sonrası cami çıkışında ve çarşı meydanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, sağlıklı ve mutlu nice bayramlara erişmeyi diledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Balcıoğlu, "Bayramlar birlikte güzel, Silivri ise her zaman birlikte güzel" dedi.

Paylaşmanın ve kardeşliğin önemine değinen Başkan Balcıoğlu, kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışıyla bu bayramda da vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. - İSTANBUL