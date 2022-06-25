Silivri Belediyesi tarafından 12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri Belediyesi tarafından 12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

25.06.2022 23:53
Silivri Belediyesi tarafından 12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Silivri Belediyesi tarafından 12. Ortaköy Börek Festivali coşkuyla gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi tarafından 12. Ortaköy Börek Festivali coşkuyla gerçekleştirildi. 118 tepsi böreğin yarıştığı festivalde dereceye girenlere altın hediye edildi. Festivalde ayrıca vatandaşlara yaklaşık 200 tepsi börek ikram edildi.

Silivri Belediyesi tarafından 12. Ortaköy Börek Festivali, coşkuyla gerçekleştirildi. Birbirinden maharetli kadınların yarıştığı festivalde 118 tepsi börek yarışması da yapıldı.

Etkinliğe katılan misafirlere yaklaşık 200 tepsi böreğin ikram edildiği festivalde, yarışmacılardan Gülden Beyaz 3., Hatice Güler 2., Fatma Binnaz ise 1. oldu. Dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın, börek yarışmasına katılanlara ise gram altın ödülü verildi.

Etkinliğe ilişkin konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri'nin en müstesna olan mahallesi olan Ortaköy'deyiz. Ortaköy'ün geleneksel hale gelmiş bu yılda 12.'sini tertiplediğimiz börek festivalinde sizlerleyiz. Tüm Silivri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız Ortaköy'ümüzün meşhur Patriyot böreklerini tatmak için buradalar. Festivalimizde yarışmamız olacak. Silivri'nin kültürünü anlatan folklar gösterileri olacak. Biz Silivri'de hayat var demeye, Silivri'nin kültürünü tarihini, örf ve adetlerini yaşatmaya bu festivallerle devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi tarafından 12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 23:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi tarafından 12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement