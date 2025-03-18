Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Silivri Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Silivri Sahili'nde gerçekleşen törende protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene, Kaymakam Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Başsavcı Vekili Cenk Gürcan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi'nden Gazi Numan Kaçaroğlu, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Silivri'de Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü Töreni - Son Dakika
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