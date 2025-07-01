Silivri\'de deniz şehitlerini anma programı düzenledi

Silivri'de 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

Silivri Belediyesi, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle Deniz Şehitlerini anma programı gerçekleştirdi. Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Liman Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen törene Başkan Bora Balcıoğlu, Kaymakam Tolga Toğan, Silivri Liman Başkanı Rıdvan Memiş, ilçe protokolü ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan Başkan Balcıoğlu, "Türk denizciliğinin bağımsızlık ve egemenlik simgesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, deniz şehitlerimiz için mavi vatanımız olan denizimize çelengimizi sunduk. Denizlerdeki bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin teminatlarından biri olan Kabotaj Bayramı kutlu olsun" dedi.

Başkan Balcıoğlu, mavi vatanın önemine vurgu yaparak, "Kabotaj Bayramı, denizlerimizdeki egemenliğimizin simgesidir ve bu özel günü kutlamak, denizciliğimizin önemini vurgulamak açısından büyük bir anlam taşımaktadır. Denizcilik sektörü, ülkemizin ekonomik ve stratejik gücünün önemli bir parçasıdır" diye konuştu.

Silivri Liman Başkanı Memiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Askeri ve siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça kısa ömürlü olur" sözlerini hatırlattı. Deniz ve denizciliğin, insanlık tarihinin gelişimindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Memiş, denizci uluslar ve deniz uygarlıklarının dünya tarihinde özel bir yere sahip olduğunu aktardı. Denizciliğin sadece bir uğraş değil, kültür ve güç olduğunu belirten Memiş, şunları söyledi:

"Toplumların bu kültürü nasıl oluşturduklarını ve güç olarak nasıl kullandıklarını tarihin akışı içinde değerlendirmek mümkündür. 1081 yılında ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey ile başlayan Türk'ün deniz yolculuğu, bu tarihten sadece 300 yıl gibi kısa bir sürede dünya ticaretinin ve stratejisinin merkezi olan Akdeniz ve Karadeniz'i birer Türk gölü haline getirmiştir. Bugün ülkemiz, atalarından almış olduğu denizcilik mirasını yüksek bir bilince taşımayı bilmiştir. Askeri alandaki deniz gücümüzün yanında, yaklaşık 10 milyon tonluk ticari gemi kapasitesi, 180 bin yetişmiş gemi insanımız ve 72 adet denizcilik alanında eğitim veren okulu ile ülkemiz, dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasındadır."

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Memiş, "Ülkemize Kabotaj hakkını kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ve kalem arkadaşlarını ve aziz deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

Program sonunda, teknelerde ilçe protokolü tarafından denize çelenk bırakılarak şehitler anıldı. - İSTANBUL