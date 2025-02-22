Silivri'de Yeniden Kar Yağışı

Yerel

Silivri'de aralıklarla etkili olan kar yağışı, tekrar başladı. Beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, Silivri'de tekrar etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran kar, lapa lapa yağmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe havadan görüntülendi. Öte yandan, bazı sürücülerin karlı yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL