Silivri\'den Engellilere ve Yaşlılara Anlamlı Gezi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ndeki özel bireyler için Emirgan Korusu'na gezi düzenledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Emirgan Korusu'na gerçekleştirilen gezi, özel bireylerin doğayla vakit geçirip moral bulmalarını sağladı. Başkan Balcıoğlu, bu tür etkinliklerin sosyal katılımı artırmak için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Balcıoğlu, etkinlik öncesinde özel bireyleri ve ailelerini uğurlayarak, "Evlatlarımızın sosyal yaşama katılımını desteklemek ve onların mutlu anlar yaşamasını sağlamak bizim için çok önemli. Bu tür etkinlikler, özel bireylerimizin yaşam kalitesini artırırken, toplumdaki dayanışmayı da güçlendiriyor" dedi. - İSTANBUL