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Simav Beyce köylülerinden İdlib'e yardım - Son Dakika

Simav Beyce köylülerinden İdlib'e yardım

17.02.2022 10:24
Simav Beyce köylülerinden İdlib'e yardım

Kütahya'nın Simav ilçesi Beyce Köyünde İdlib için gerçekleştirilen yardım kampanyasında bin 175 TL toplandı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Beyce Köyünde İdlib için gerçekleştirilen yardım kampanyasında bin 175 TL toplandı.

Beyce Köyünde Kur'an Kursu öğreticisi Kadriye Ergün'ün Beyce Köyü halkı ile birlikte İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirdiği yardım kampanyasında toplanan bin 175 TL Kur'an Kursu öğreticisinin eşi Mehmet Ergün aracılığıyla İdlib'te ulaştırılması için Simav İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır'a teslim edildi.

Makbuz karşılığı parayı teslim alan Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır," Yüce Mevlamız Beyce Köyü halkının, Kur'an Kursu Öğreticimizin ve tüm hayırseverlerin yardımlarını kabul eylesin" dedi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

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Türk Lirası, Hisarcık, İdlib, Simav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Simav Beyce köylülerinden İdlib'e yardım - Son Dakika


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