Simav\'dan Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kütahya'nın Simav ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Ramazan ayında umre ibadetini yerine getirecek olan 29 umreciden oluşan umreci kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.
Ramazan umresi için Din Görevlisi Abdullah Saka'nın rehberliğinde Simav'dan yola çıkacak 29 umreciden oluşan umre kafilesi için Garaj Camiinde program düzenlendi.
Kılınan sabah namazının ardından Din Görevlisi İbrahim Adıgüzel'in okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama programı Din Görevlileri Adem Hangün ile Harun Cangür'ün ilahi, tekbir ve salavatları ile devam etti. İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hakkı Balı'nın yaptığı duanın ardından umreci kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA
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Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oyunu kullandıktan sonra 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Lukaşenko, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacağını belirtirken, toplumda meydana gelecek değişikliklere ve seçime kadar olan süreçteki duruma tepki vereceklerini ifade etti. Lukaşenko'nun iktidarda kalabilmek için 2020 seçimlerine hile karıştırdığı iddiaları ise muhalefet tarafından dile getirilmişti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Şirintepe Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Açılış törenine birçok siyasi isim ve vatandaş katıldı. Başkan Ataç, konuşmasında 1 Nisan'da baharın geleceğini ve Türkiye'nin Eskişehir olmasını dile getirdi. Diğer konuşmacılar da seçimlerde destek çağrısı yaparak, hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.
1943'te yaşanan Bengal kıtlığı, Hindistan'ın doğusunda üç milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Mutlu, Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için birleşilmesi gerektiğini belirtirken, Erbakan ise milli görüş çizgisinde birleşmenin önemine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazileri ve incir bahçelerinin yanı başına kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline Alamut Köylüleri karşı çıkıyor. Köylüler, santralin çevreye ve tarımsal üretime zarar vereceğini düşünerek mücadele başlatıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını anlattı. Park, Türk halkının sıcakkanlılığını ve dostluğunu önemsediğini belirterek, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin süreceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Park, Türk hayranların K-Pop sevgisi ve tutkuları sayesinde mutlu zamanlar geçirdiğini ve Kovid-19 salgınında düzenlenen açık hava konserine katılan Türk izleyicilerin coşkusunu unutamadığını söyledi. Park, görev süresi boyunca Türkiye'yi gezip gördüğünü ve Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, emeklilik hayatında kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerini kültürel açıdan değerlendiren Park, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin siyaset, ekonomi ve toplum gibi alanlarda da sıkı ilişkilere dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Park ayrıca Türk yemeklerinin damak zevkine tam uyduğunu ve cağ kebabını ailece özleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi'nde ilçeye yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlattı, gelecek dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projelerden bahsetti. Mahalle sakinleri ise Günel'e destek sözü verdi.
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Japonya'nın Sapporo şehrindeki bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti, 2 çalışan yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Saldırganın ekmek bıçağıyla markete girdiği ve 3 çalışanı yaraladığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada hizmetlerini anlattı ve Atatürk'ün yolundan gideceklerini vurguladı. Açılışlara CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer parti yöneticileri katıldı. Başkan Seçer, hizmetlerin devam edeceğini ve ayrım yapmadıklarını belirtti.
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