Üye Girişi
Simav'ın Hasanören köyü halkından İdlib'e yardım - Son Dakika

Simav'ın Hasanören köyü halkından İdlib'e yardım

15.02.2022 10:09
Simav'ın Hasanören köyü halkından İdlib'e yardım

Kütahya'nın Simav ilçesi Hasanören köyü halkı, İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için aralarında bin 250 TL yardım topladılar.

Kütahya'nın Simav ilçesi Hasanören köyü halkı, İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için aralarında bin 250 TL yardım topladılar.

286 nüfuslu Hasanören Köyü halkı İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için aralarında topladıkları bin 250 TL'yi Din Görevlisi Süleyman Özgenç aracılığı ile ilgili yerlere ulaştırılması için Simav İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır'a teslim ettiler.

Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, "Yüce Mevlamız Hasanören Köyü halkının, din görevlimizin ve tüm hayırseverlerin yardımlarını kabul eylesin. Hayırseverlerin yardımlarını ilgili yerlere ulaştırmaya, veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Siz hayırsever halkımızdan yardımları ile din kardeşlerimize destek olmak isteyenleri İlçe Müftülüğümüzle iletişime geçmeye veya İlçe Müftülüğümüze bekleriz" dedi. (MA-EFE) - KÜTAHYA

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Hisarcık, Simav, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Simav'ın Hasanören köyü halkından İdlib'e yardım - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptılar!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: Simav'ın Hasanören köyü halkından İdlib'e yardım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement