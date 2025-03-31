Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan bayram ziyaretleri - Son Dakika
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan bayram ziyaretleri

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan\'dan bayram ziyaretleri

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ramazan Bayramı'nda bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

31.03.2025 14:12  Güncelleme: 14:15
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ramazan Bayramı'nda bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ramazan sürecinde olduğu gibi bayramda da birçok ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ercan ilk olarak İlçe Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

Güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduğunu belirten Ercan, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan kahraman polislerimize ve köylerimizde, kırsal bölgelerimizde huzur ve asayişi sağlamak için canla başla çalışan kahraman jandarmamıza hayırlı görevler dileriz" dedi.

Ercan, daha sonra terör saldırısında şehit düşen TUSAŞ personeli Atakan Şahin Erdoğan, Hasan Hüseyin Cambaz ve Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen Ufuk Akıncı'nın ailesini ziyaret etti. Başkan Murat Ercan 1994 yılında Hakkari Şemdinli'de gazi olan Nusret Doğan ve ailesinin de misafiri oldu.

Bayram ziyaretlerine devam eden Ercan, çocukları da ihmal etmedi. Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Başkan Ercan, çocuklarla keyifli bir gün geçirdi, ardından da bayram hediyelerini verdi. Son olarak Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Ercan, tedavi gören hastalarla bayramlaştı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan bayram ziyaretleri - Son Dakika

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