Sincan Belediyesi toplu sünnet kayıtları başladı

Ankara Sincan Belediyesi 4. Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlara başladı.

İhtiyaç sahibi aileler için her yıl geleneksel olarak yapılan Toplu Sünnet bu yıl da gerçekleştiriyor. Sincan'da ikamet eden vatandaşlar 4 yaş ve üzeri çocuklarını sünnet ettirmek için kayıt yaptırabilecek.

Son başvuru tarihi 31 Mayıs

Toplu sünnet için kayıtlar 12 Mayıs'ta başladı. Her sene yüzlerce ailenin çocuğu için başvurduğu sünnet organizasyonuna kayıt için son gün ise 31 Mayıs. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlar; kayıt için '444 4 762' çağrı merkezi ile 'www.sincan.bel.tr' adresinden bilgi alabilir ve internet sitesi üzerinden ön başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabilecek.

Çocukların sünnet kıyafetleri de yine Sincan Belediyesi tarafından karşılanacak. Sincan Belediyesi kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından sünnet hazırlıklarına başlayacak. - ANKARA